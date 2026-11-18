- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 153
- Час на прочитання
- 1 хв
Титуловану українську важкоатлетку відсторонили через позитивний допінг-тест
У допінг-пробі Каміли Конотоп виявили дві заборонені речовини.
Титулована українська важкоатлетка Каміла Конотоп, яка у квітні стала чотириразовою абсолютною чемпіонкою Європи, отримала тимчасове відсторонення через позитивний допінг-тест.
Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з допінг-тестування (ITA).
Зазначається, що що у допінг-пробі 25-річної українки від 7 вересня виявили дві заборонені речовини — екзогенний тестостерон та адіол.
Обидві речовини входять до переліку заборонених Міжнародним антидопінговим агентством та мають ефект, що сприяє зростанню м'язової маси та збільшенню сили.
Конотоп має право вимагати аналізу проби В та оскаржити тимчасове відсторонення. Якщо результат буде підтверджено, спортсменці зарахують повноцінне порушення антидопінгових правил.
Наразі відсторонення українки носить тимчасовий характер — до винесення остаточного рішення в справі.
Конотоп є чотириразовою абсолютною чемпіонкою Європи, срібною призеркою чемпіонату світу-2023 та учасницею двох Олімпіад.
Раніше повідомлялося, що Україна завершила юнацьку Олімпіаду-2026 з 9 нагородами.