Каміла Конотоп / © Associated Press

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Титулована українська важкоатлетка Каміла Конотоп, яка у квітні стала чотириразовою абсолютною чемпіонкою Європи, отримала тимчасове відсторонення через позитивний допінг-тест.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з допінг-тестування (ITA).

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Зазначається, що що у допінг-пробі 25-річної українки від 7 вересня виявили дві заборонені речовини — екзогенний тестостерон та адіол.

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Обидві речовини входять до переліку заборонених Міжнародним антидопінговим агентством та мають ефект, що сприяє зростанню м'язової маси та збільшенню сили.

Конотоп має право вимагати аналізу проби В та оскаржити тимчасове відсторонення. Якщо результат буде підтверджено, спортсменці зарахують повноцінне порушення антидопінгових правил.

Наразі відсторонення українки носить тимчасовий характер — до винесення остаточного рішення в справі.

Конотоп є чотириразовою абсолютною чемпіонкою Європи, срібною призеркою чемпіонату світу-2023 та учасницею двох Олімпіад.

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Раніше повідомлялося, що Україна завершила юнацьку Олімпіаду-2026 з 9 нагородами.

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