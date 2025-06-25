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Титулований французький клуб понизили до другого дивізіону: що стало причиною
"Ліон" позбавили права виступати в еліті французького футболу через борги.
Футбольний клуб "Ліон" офіційно понизили до другого дивізіону чемпіонату Франції.
Таке рішення ухвалила організація, відповідальна за моніторинг і нагляд за рахунками професійних асоціацій футбольних клубів у Франції (DNCG), повідомляє L'Equipe.
Застосовані санкції пов'язані з фінансовими проблемами клубу, зокрема боргами в розмірі близько 500 мільйонів євро.
Власник "Ліона" Джон Текстор намагався переконати Комісію скасувати своє рішення і працював над зменшенням боргів. Однак це не задовольнило необхідні вимоги.
Водночас клуб ще має можливість оскаржити рішення і спробувати зберегти місце в елітному дивізіоні.
Минулий сезон "ткачі", яких очолює колишній тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека, завершили на 6-й сходинці в таблиці елітного дивізіону Франції і здобули право виступити в Лізі Європи у наступній кампанії.
Зазначимо, що "Ліон" – семиразовий чемпіон Франції та п'ятиразовий володар Кубка країни.