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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Титулований французький клуб понизили до другого дивізіону: що стало причиною

"Ліон" позбавили права виступати в еліті французького футболу через борги.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Ліон"

"Ліон" / © Associated Press

Футбольний клуб "Ліон" офіційно понизили до другого дивізіону чемпіонату Франції.

Таке рішення ухвалила організація, відповідальна за моніторинг і нагляд за рахунками професійних асоціацій футбольних клубів у Франції (DNCG), повідомляє L'Equipe.

Застосовані санкції пов'язані з фінансовими проблемами клубу, зокрема боргами в розмірі близько 500 мільйонів євро.

Власник "Ліона" Джон Текстор намагався переконати Комісію скасувати своє рішення і працював над зменшенням боргів. Однак це не задовольнило необхідні вимоги.

Водночас клуб ще має можливість оскаржити рішення і спробувати зберегти місце в елітному дивізіоні.

Минулий сезон "ткачі", яких очолює колишній тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека, завершили на 6-й сходинці в таблиці елітного дивізіону Франції і здобули право виступити в Лізі Європи у наступній кампанії.

Зазначимо, що "Ліон" – семиразовий чемпіон Франції та п'ятиразовий володар Кубка країни.

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