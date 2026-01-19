ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Титулований український плавець оголосив про завершення кар'єри у 29 років

Дворазовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук ухвалив рішення завершити кар'єру плавця.

Михайло Романчук

Михайло Романчук / © Associated Press

Титулований український плавець Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри.

Про це 29-річний спортсмен повідомив на спеціальній пресконференції.

Романчук не повністю йде зі спорту. Наприкінці 2025 року його обрали віцепрезидентом Федерації плавання України. Крім цього Михайло обіймав посаду Голови відокремленого підрозділу федерації у Хмельницькій області.

Також Романчук повідомив, що займатиметься тренерською діяльністю: готуватиме дітей-плавців.

Романчук – дворазовий призер Олімпіади-2020. На Іграх у Токіо він виборов "срібло" та "бронзу" на дистанції 1500 та 800 метрів вільним стилем відповідно.

Останнім стартом у кар'єрі Михайла стала Олімпіада-2024 у Парижі. Там він не зміг вийти до фіналу на 800-метрівці вільним стилем, після чого через хворобу знявся з кваліфікації 1500-метрівки вільним стилем.

Романчук є 4-разовим медалістом чемпіонатів світу з водних видів спорту та 10-разовим – чемпіонатів Європи.

Також Михайло є володарем трьох національних рекордів у плаванні: на 400 м, 800 м та 1500 м.

Нагадаємо, що незабаром Михайло повинен стати батьком. Вони разом з дружиною, відомою легкоатлеткою Мариною Бех-Романчук, чекають на первістка.

