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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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94
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Титулований український призер Олімпіади оголосив про завершення кар'єри

Бронзовий призер Олімпіади-2020 каратист Станіслав Горуна вирішив завершити кар'єру.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Станіслав Горуна

Станіслав Горуна / © Associated Press

Український каратист, бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 у Токіо Станіслав Горуна, який продав свою медаль для допомоги ЗСУ, оголосив про завершення кар'єри.

"Кожна хороша історія має свій кінець. І моя історія з карате була неймовірною. Стільки років, поєдинків, перемог, поразок, уроків, людей і спогадів, які я збережу в серці назавжди.

Але найголовніше — я вдячний за все це. Дякую, карате, за все. А тепер настав час для наступного розділу", — повідомив Горуна на своїй сторінці в Instagram.

Останнім стартом у кар'єрі 37-річного Горуни стали змагання Karate 1 Series A в австрійському Зальцбурзі, де він завоював золоту медаль.

Горуна — перший та єдиний український каратист, який здобув олімпійську медаль серед чоловіків. Його "бронза" на Олімпіаді-2020 у Токіо має історичне значення: карате було включено до олімпійської програми лише одного разу саме на Іграх в Японії, на прохання організаторів змагань.

Горуна є восьмиразовим призером чемпіонатів Європи, а також бронзовим призером чемпіонату світу-2014 у Бремені. Двічі він ставав призером Всесвітніх ігор.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Горуна долучився до лав ЗСУ. Він виставив свою бронзову медаль ОІ-2020 на благодійний аукціон на підтримку Сил оборони та гуманітарні потреби України. Нагороду за 20,5 тисяч доларів придбав японський учасник аукціону, але у квітні 2026 року повернув її Станіславу.

Раніше повідомлялося, що Горуна також виставив на благодійний аукціон кімоно, в якому виграв медаль ОІ-2020, щоб зібрати кошти для ЗСУ.

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