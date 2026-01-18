Титулований європейський клуб домовився про перехід Зінченка

Олександр Зінченко / © Associated Press

Український футболіст лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко, який першу частину поточного сезону провів в оренді за "Ноттінгем Форест", стане гравцем амстердамського "Аякса".

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, нідерландський клуб усно домовився про перехід 29-річного українця. Угода досягнута на умовах оренди до червня 2026 року.

Протягом наступних 24 годин Зінченко прилетить до Амстердама для проходження медобстеження. Зазначається, що "Аякс" повністю покриватиме його зарплату.

Додамо, що Зінченко вже має досвід гри у чемпіонаті Нідерландів. У сезоні-2016/17 він виступав за ПСВ на правах оренди з "Манчестер Сіті", провів 17 матчів і віддав 4 результативні передачі.

Цього сезону Олександр зіграв 10 матчів, результативними діями не відзначався.

Наразі "Аякс" посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, відстаючи від лідера ПСВ на 18 очок.

