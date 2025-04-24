- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 1 хв
Титулований європейський клуб зробив пропозицію щодо трансферу лідера "Шахтаря"
"Ювентус" працює над підписанням Георгія Судакова.
Італійський "Ювентус" зробив офіційну пропозицію донецькому "Шахтарю" щодо трансферу українського півзахисника Георгія Судакова.
Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X.
Суму цієї пропозиції не вказано. За інформацією джерела, тривають прямі перемовини між клубами.
Зазначається, що трансфером 22-річного українця особисто займається спортивний директор туринського клубу Крістіано Джунтолі. Він вважає, що стиль гравця підходить "Старій синьйорі".
Крім того, повідомляється, що Судаковим також цікавляться італійсткий "Наполі" та англійський "Брентфорд", у складі якого виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк. Однак саме "Ювентус" першим зробив пропозицію донецькому клубу.
Наразі "Ювентус" йде на п'ятому місці у Серії А та бореться за потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон. "Шахтар" посідає третю позицію в УПЛ.
Судаков – вихованець "Шахтаря". За першу команду "гірників" він виступає від 2020 року, провів 136 матчів (33 голи, 24 асисти).
Разом з "помаранчево-чорними" Судаков двічі виграв чемпіонат України та одного разу став володарем національного Кубка.
Цього сезону Георгій зіграв 33 матчі за донецький клуб у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 5 асистів.
Від травня 2021-го півзахисник виступає за збірну України. На його рахунку 28 матчів за національну команду, в яких він забив 3 голи.
Раніше повідомлялося, що "Наполі" веде перемовини з "Шахтарем" про трансфер Судакова.