Титулований європейський клуб зробив пропозицію щодо трансферу лідера "Шахтаря"

Георгій Судаков / © ФК Шахтар

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Італійський "Ювентус" зробив офіційну пропозицію донецькому "Шахтарю" щодо трансферу українського півзахисника Георгія Судакова.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X.

Суму цієї пропозиції не вказано. За інформацією джерела, тривають прямі перемовини між клубами.

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Зазначається, що трансфером 22-річного українця особисто займається спортивний директор туринського клубу Крістіано Джунтолі. Він вважає, що стиль гравця підходить "Старій синьйорі".

Крім того, повідомляється, що Судаковим також цікавляться італійсткий "Наполі" та англійський "Брентфорд", у складі якого виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк. Однак саме "Ювентус" першим зробив пропозицію донецькому клубу.

Наразі "Ювентус" йде на п'ятому місці у Серії А та бореться за потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон. "Шахтар" посідає третю позицію в УПЛ.

Судаков – вихованець "Шахтаря". За першу команду "гірників" він виступає від 2020 року, провів 136 матчів (33 голи, 24 асисти).

Разом з "помаранчево-чорними" Судаков двічі виграв чемпіонат України та одного разу став володарем національного Кубка.

Цього сезону Георгій зіграв 33 матчі за донецький клуб у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 5 асистів.

Від травня 2021-го півзахисник виступає за збірну України. На його рахунку 28 матчів за національну команду, в яких він забив 3 голи.

Раніше повідомлялося, що "Наполі" веде перемовини з "Шахтарем" про трансфер Судакова.