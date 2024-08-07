У 22 роки виграла абсолютно все: здобутки олімпійської чемпіонки та світової рекордсменки Магучіх

4 серпня українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх завоювала "золото" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

22-річна легкоатлетка з Дніпра піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани, на якому також знайшлося місце для ще однієї українки – Ірини Геращенко, яка стала бронзовою призеркою Олімпіади-2024.

Для Магучіх це друга олімпійська медаль у кар'єрі та перше "золото". На Іграх-2020 у Токіо вона здобула "бронзу".

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко / Фото: Associated Press

Ярослава Магучіх із "золотом" Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Завоювавши "золото" на Олімпійських іграх, Ярослава довершила й без того приголомшливий список власних досягнень. Розповідаємо, якими вагомими перемогами та рекордами відзначилася Магучіх упродовж своєї кар'єри.

Нагороди Магучіх на головних турнірах зі стрибків у висоту

Олімпійські ігри: "золото" (2024), "бронза" (2021)

Чемпіонат світу: "золото" (2023), "срібло" (2019, 2022)

Чемпіонат світу в приміщенні: "золото" (2022), "срібло" (2024)

Чемпіонат Європи: "золото" (2022, 2024)

Чемпіонат Європи в приміщенні: "золото" (2021, 2023)

Фінал Діамантової ліги: "срібло" (2021), "золото" (2022, 2023)

Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту

7 липня 2024 року Ярослава Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок.

Це сталося на етапі Діамантової ліги в Парижі. Українська спортсменка першою в історії взяла висоту 2,10 метра, перевершивши досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Таким чином, Магучіх оновила світовий рекорд, який тримався 37 років.

"Перш ніж я прийшла до мікст-зони, я не вірила, що це вдалося. Це справді фантастично, це дивовижно, але це наша командна праця. Це було фантастично для мене, і, звісно, це для українців. Бо я зараз борюсь за всю Україну на кожних змаганнях. Кожна перемога важлива. І світовим рекордом я вписала Україну до історії спорту. Я сподіваюсь, що ми закінчимо війну якнайшвидше", – сказала Магучіх після встановлення світового рекорду.

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Магучіх – єдина чинна володарка світового рекорду серед українців

Магучіх стала четвертою представницею України, хто встановлював світовий рекорд у легкій атлетиці за час незалежності.

Раніше це вдавалося зробити Сергію Бубці у стрибках з жердиною, Інесі Кравець у потрійному стрибку та Наталії Добринській у п'ятиборстві.

Водночас, Ярослава – єдина чинна володарка світового рекорду серед українців.

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Усі світові рекорди українців у легкій атлетиці за час незалежності

7 липня 2024 року. Ярослава Магучіх (стрибки у висоту, жінки) – 2.10 м

9 березня 2012 року. Наталія Добринська (п'ятиборство, жінки) – 5013 очок

10 серпня 1995 року. Інеса Кравець (потрійний стрибок, жінки) – 15.50 м

31 липня 1994 року. Сергій Бубка (стрибки з жердиною, чоловіки) – 6.14 м

Магучіх – єдина українка, яка здобула дві медалі на Олімпійських ігор у легкій атлетиці

Завоювавши "золото" на Олімпіаді-2024, Ярослава Магучіх стала третьою в історії України олімпійською чемпіонкою в легкій атлетиці. Крім неї, нагороди найвищого ґатунку на Олімпійських іграх саме в легкій атлетиці виборювали Інесса Кравець (Атланта-1996, потрійний стрибок) та Наталія Добринська (Пекін-2008, семиборство).

Водночас Магучіх стала першою українкою, яка здобула дві олімпійські медалі в легкій атлетиці. Олімпіада-2024 є другою у кар'єрі Ярослави. На своїх дебютних Олімпійських іграх 2021 року вона стала бронзовою призеркою.

Ярослава присвятила олімпійське "золото" батьківщині та висловила вдячність нашим військовим, волонтерам та усім тим, хто щодня наближає перемогу України у війні з російськими окупантами.

"Я виборола золоту нагороду для нашої країни. Я дуже щаслива. Хочу подякувати ЗСУ, військовим, волонтерам. Це медалі для всієї країни.

Я нервувала? Насправді я була дуже добре налаштована. Звичайно, Олімпійські ігри раз на чотири роки. Але я намагалася про це не думати, бо все ж це свято спорту. У мене була така мотивація, приїхала лідеркою сезону зі світовим рекордом. Це давало мені мотивації. На жаль, не вдалося стрибнути вище, але це змагання, так треба. Працюємо далі, є над чим", – сказала Магучіх у коментарі для Суспільне Спорт.

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Також Магучіх виклала в Instagram відео, у якому одразу після свого тріумфу гучно прокричала "Україно, я везу "золото" додому".

На честь перемоги Магучіх вдруге на Олімпіаді-2024 в Парижі пролунав гімн України.

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