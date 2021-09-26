"У 9-му раунді нічого не бачив, око було закрите": Джошуа розповів, як складно йому довелося в бою з Усиком

"У 9-му раунді нічого не бачив, око було закрите": Джошуа розповів, як складно йому довелося в бою з Усиком

Зізнання від колишнього володаря чотирьох поясів.

Британський боксер Ентоні Джошуа прокоментував важку поразку від українця Олександра Усика і втрату поясів за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO в суперважкій вазі.

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"Я не можу повернутися і ображатися, це марна трата часу. Але я нічого не бачив у дев'ятому раунді, моє око було закрите. Це хороший досвід, тому що в таких ситуаціях вам просто потрібно навчитися контролювати себе.

Таке вперше трапилося зі мною в бою. Це були хороші 12 раундів, а я вже готовий повернутися до тренувань", - цитує Джошуа Boxing Scene.

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