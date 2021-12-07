У англійському клубі перед доленосною єврокубковою битвою зафіксовано спалах COVID-19

Позитивні тести виявили у шістьох гравців.

У "Тоттенгемі" стався спалах коронавірусу перед матчем заключного туру групової стадії Ліги конференцій з "Ренном".

Про це повідомляє football.london.

Позитивні тести на COVID-19 були виявлені у шістьох футболістів команди, а також двоє членів тренерського штабу. Зазначається, що всі вони були відправлені на самоізоляцію, яка триватиме десять днів.

Варто зазначити, що поєдинок "Тоттенгем" – "Ренн", який відбудеться у четвер, 9 грудня, не будуть переносити чи відміняти. За правилами УЄФА, для перенесення гри у команди має бути менше 13 гравців у заявці або повинні бути відсутні воротарі.

Після 5 турів "Тоттенгем" посідає друге місце у турнірній таблиці, набравши 7 очок. Команда ще не гарантувала собі місце у плей-офф турніру, тому матч с "Ренном" стане для неї вирішальним.

"Ренн", у свою чергу, набравши 11 очок, одноосібно очолює турнірну таблицю.

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