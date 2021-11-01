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У Аргентині під час футбольного матчу підстрелили головного тренера: відео

У Аргентині під час футбольного матчу підстрелили головного тренера: відео

Наразі керманич перебуває у лікарні.

Дещо кричущий інцидент трапився під час поєдинку третього за силою дивізіону Чемпіонату Аргентини між "Ураканом" та "Ферро".

Як повідомляє De Telegraaf, під кінець першої половини зустрічі вболівальники влаштували бійку, яка зрештою переросла в стрілянину. Внаслідок цього свавілля було поранено головного тренера "Ферро" - Маурісіо Ромеро.

Після пострілів футболісти негайно вирушили до підтрибунного приміщення, де змогли сховатися від пострілів. Головний арбітр передбачувано зупинив матч.

До вашої уваги відео з початком стрілянини та, власне, вогнепальне поранення Ромеро.

Згодомо, пресслужба "Ферро" опубліковано офіційного листа, в якому повідомило, що життю та здоров'ю тренера нічого не загрожує. Зараз він перебуває у лікарні та планує написати заяву в поліцію.

  • На момент інциденту "Уракан" перемагав із рахунком 3:1.
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