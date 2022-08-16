У біатлоні назвали умову, за якої допустять спортсменів країн-агресорок до змагань

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) планує продовжити ізоляцію російських та білоруських спортсменів, однак є один нюанс.

Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) виступив із рекомендацією продовжити відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань під своєю егідою.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Зазначається, що затвердити цю рекомендацію мають на конгресі IBU у Зальцбурзі, який відбудеться 15 – 18 вересня.

"Пропозиція виконкому передбачає, що членство Союзу біатлоністів Росії та федерації біатлону Білорусі буде призупинено, поки вони не продемонструють їхню повну підтримку цілей та принципів IBU - наприклад, чітко дистанціювавши себе від війни в Україні і не допустять активну залученість офіційних осіб або спортсменів до російської армії або їх участь у військових діях", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, якщо представники обох країн засудять війну проти України, їх можуть повернути.

Нагадаємо, що у новому сезоні-2022/2023 біатлоністи та вболівальники будуть вимушені звикати до нововведень. Згідно з правками від IBU, зміни стосуватимуться нарахування очок, чемпіонатів світу та призових.

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