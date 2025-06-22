У боях з російськими окупантами загинув український футбольний тренер

Віталій Ванкевич / © Львівська асоціація футболу

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Футбольний тренер із Шептицького Львівської області, футзаліст, асистент арбітра обласних футбольних змагань Віталій Ванкевич (позивний "Фізрук") загинув на війні проти російських окупантів.

Трагічну новину повідомила Львівська асоціація футболу.

На момент загибелі Ванкевичу було 30 років. У листопаді 2013-го року ще вісімнадцятирічним юнаком він підписав контракт зі Збройними Силами України.

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Проходив службу у 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила Галицького. У квітні 2014-го його військову бригаду відправили на Донбас захищати села Донеччини від ворога.

Від моменту повномасштабного вторгнення Віталій знову пішов на війну боронити Україну. Служив у 45-й окремій артилерійській бригаді, був старшим стрільцем, командиром розвідувального взводу. Життя тренера обірвалося під час бойових дій.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув український футбольний арбітр Василь Гандзій.