"У боксі немає боягузів": Ф'юрі став на захист Дюбуа після поразки від Усика в реванші

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

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Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заступився за Даніеля Дюбуа після поразки від Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Британський боксер підтримав свого співвітчизника, відповівши усім тим, хто розкритикував Даніеля за його виступ у поєдинку проти українця.

"Мене постійно запитують про цю ситуацію з Дюбуа і тим, що він здався. Ось факти. Молодий Даніель зробив усе можливе проти одного з найвидатніших чемпіонів усіх часів, але він був недостатньо хороший. Він зазнав невдачі. Його двічі відправляли у нокдаун. Що ви хочете, щоб він зробив? Помер на ринзі? Мета не в тому, щоб тебе побили до півсмерті і все одно програти.

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Хлопець зробив усе можливе, він би не виграв бій, йому краще було зупинитись. У боксі багато заздрості, особливо коли людина заробляє багато грошей. Багато заздрісних бійців, які критикують когось, хто зробив усе можливе і мав сміливість вийти туди.

У боксі немає боягузів, коли ти на рингу б'єшся з чемпіонами світу в надважкій вазі. Вся заслуга належить Даніелю. Він працював від восьми років і виграв титул чемпіона світу та бився з Усиком за звання "абсолюта". Тепер він сидить удома, мультимільйонер у 27 років, і робить, що йому хочеться. Даніелю, якщо ти колись це побачиш, вище носа, синку.

Твій батько пишається тобою, всі пишаються тобою. Ти пройшов шлях від дитини до чоловіка, а потім до чемпіона світу у надважкій вазі, який боксував на "Вемблі" перед 100 000 глядачів – це складно повторити, хлопче.

Якщо ти колись захочеш потренуватися зі справжнім чоловіком, приходь сам до залу в Моркамі, коли захочеш, хлопче. Тому що тут немає заздрості, і тут не можна принижувати людей, які роблять все можливе. Я називаю їх руйнівниками мрій та заздрісними покидьками", – публікує відеозвернення "Циганського короля" Ring Magazine.

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Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

У Мережі опублікували відео реакції Катерини Усик, Андрія Шевченка та Ярослави Магучіх на перемогу українця над Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Після бою Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа, подякувавши воїнам ЗСУ, які на фронті боронять Україну від російських окупантів.

Дюбуа також прокоментував поразку від Усика в реванші. На невдачу свого підопічного вже відреагували тренер, промоутер і батько Даніеля, який щедро розхвалив українця.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

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На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора .

Нагадаємо, Усик розповів про удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.