У боротьбу вступає "Динамо": визначилися всі пари другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Матчі киян із сербським "Партизаном" заплановано на 23 і 31 липня.
Відбулися всі матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25. За їхніми підсумками сформувалися усі пари другого відбіркового раунду турніру.
Починаючи з другого кола, відбір Ліги чемпіонів розділяється на два шляхи – чемпіонів та представників ліг. В останньому розпочне свій євросезон київське "Динамо", яке позмагається із сербським "Партизаном".
Перший матч буде номінально домашнім для віцечемпіона України та відбудеться 23 липня у польському Любліні. Поєдинок у відповідь команди зіграють 31 липня у Белграді.
Усі пари другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Шлях представників ліг
"Динамо" Київ (Україна) – "Партизан" (Сербія)
"Лугано" (Швейцарія) – "Фенербахче" (Туреччина)
Шлях чемпіонів
"Лудогорець" (Болгарія) – "Динамо" Мінськ (Білорусь)
АПОЕЛ (Кіпр) – "Петрокуб" (Молдова)
"Ференцварош" (Угорщина) – "Нью-Сейнтс" (Уельс)
ПАОК (Греція) – "Борац" (Боснія і Герцеговина)
"Буде-Глімт" (Норвегія) – РФШ (Латвія)
"Мальме" (Швеція) – "Клаксвік" (Фарерські острови)
"Шемрок Роверс" (Ірландія) – "Спарта" (Чехія)
"Санта Колома" (Андорра) – "Мітьюлланд" (Данія)
"Цельє" (Словенія) – "Слован" (Словаччина)
"Паневежис" (Литва) – "Ягеллонія" (Польща)
"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) – "Карабах" (Азербайджан)
ФКСБ (Румунія) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль)
Переможці пар другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів забезпечать собі єврокубкову осінь – щонайменше потрапляння до основної стадії Ліги конференцій. Клуби, які програють, продовжать боротьбу у третьому відбірковому раунді Ліги Європи.
Жеребкування третього кваліфай-раунду Ліги чемпіонів відбудеться 22 липня, а матчі – 6/7 та 13 серпня.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" в ранзі чемпіона України автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.
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