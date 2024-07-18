У боротьбу вступає "Динамо": визначилися всі пари другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Матчі киян із сербським "Партизаном" заплановано на 23 і 31 липня.

Відбулися всі матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25. За їхніми підсумками сформувалися усі пари другого відбіркового раунду турніру.

Починаючи з другого кола, відбір Ліги чемпіонів розділяється на два шляхи – чемпіонів та представників ліг. В останньому розпочне свій євросезон київське "Динамо", яке позмагається із сербським "Партизаном".

Перший матч буде номінально домашнім для віцечемпіона України та відбудеться 23 липня у польському Любліні. Поєдинок у відповідь команди зіграють 31 липня у Белграді.

Усі пари другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях представників ліг

"Динамо" Київ (Україна) – "Партизан" (Сербія)

"Лугано" (Швейцарія) – "Фенербахче" (Туреччина)

Шлях чемпіонів

"Лудогорець" (Болгарія) – "Динамо" Мінськ (Білорусь)

АПОЕЛ (Кіпр) – "Петрокуб" (Молдова)

"Ференцварош" (Угорщина) – "Нью-Сейнтс" (Уельс)

ПАОК (Греція) – "Борац" (Боснія і Герцеговина)

"Буде-Глімт" (Норвегія) – РФШ (Латвія)

"Мальме" (Швеція) – "Клаксвік" (Фарерські острови)

"Шемрок Роверс" (Ірландія) – "Спарта" (Чехія)

"Санта Колома" (Андорра) – "Мітьюлланд" (Данія)

"Цельє" (Словенія) – "Слован" (Словаччина)

"Паневежис" (Литва) – "Ягеллонія" (Польща)

"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) – "Карабах" (Азербайджан)

ФКСБ (Румунія) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль)

Переможці пар другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів забезпечать собі єврокубкову осінь – щонайменше потрапляння до основної стадії Ліги конференцій. Клуби, які програють, продовжать боротьбу у третьому відбірковому раунді Ліги Європи.

Жеребкування третього кваліфай-раунду Ліги чемпіонів відбудеться 22 липня, а матчі – 6/7 та 13 серпня.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" в ранзі чемпіона України автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

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