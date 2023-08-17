У боротьбу вступають клуби УПЛ: результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України

У четвер, 17 серпня, в столичному Будинку футболу відбулося жеребкування четвертого попереднього етапу розіграшу Кубка України сезону-2023/24.

В 1/16 фіналу візьмуть участь вісім переможців третього попереднього етапу, а також вісім клубів української Прем'єр-ліги (9-16 місця за рейтингом) за підсумками минулого сезону.

Базовий день проведення матчів цієї стадії – 23 серпня.

Кубок України-2023/24: результати жеребкування 1/16 фіналу

"Скала 1911" (Стрий) – "Рух" (Львів)

"Агробізнес" (Волочиськ) – "Полісся" (Житомир)

"Епіцентр" (Кам'янець-Подільський) – "Верес" (Рівне)

"Маріуполь" (Маріуполь) – "Колос" (Ковалівка)

"Звягель" (Звягель) – "Оболонь" (Київ)

"Лівий берег" (Київ) – "Чорноморець" (Одеса)

"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) – "Металіст 1925" (Харків)

"Вікторія" (Суми) – ЛНЗ (Черкаси)

В 1/8 фіналу виступатимуть вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом). Базовий день матчів – 27 вересня.

Фінал Кубка України-2023/24 повинен відбутися 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

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