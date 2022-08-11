28-річний український боксер загинув у боях із російськими окупантами на Донеччині

Боксер Володимир Торогой загинув у боях на Донеччині, захищаючи Україну від загарбників.

Буквально наприкінці липня чернівецький спортсмен відсвяткував своє 28-річчя, а наразі став ще однією жертвою російських окупантів.

Про загибель боксера повідомили у Федерації боксу України у Facebook.

"З великою скорботою повідомляємо, що сьогодні у війні з російськими загарбниками загинув боксер з Чернівців Володимир Торогой… Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині Володимира. Світла пам‘ять". - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що боксер був командиром 20-ї окремої бригади спеціального призначення. Вважається, що такі бригади належать до формування, які готують до проведення спеціальних операцій.

Раніше розповідалося про те, що в боях із російськими окупантами загинув 28-річний ексфутболіст "Буковини".

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