У боях із російськими окупантами на Харківщини загинув 21-річний чемпіон України з бойових мистецтв

Під час виконання бойового завдання героїчно загинув "золотий" призер Чемпіонату України з панкратіону - Євген “Греплер” Слюсаренко.

Зазначимо, що 2018 року Слюсаренко став Чемпіоном України з панкратіону, а 2019 року став призером чемпіонату України з грепплінгу.

Про загибель юного українця повідомляє портал "Янголи спорту".

Від початку повномасштабного вторгнення російських окупаціних військ Євген у складі добровольчого батальону брав участь в операції оборони Києва. А від березня 2022 року у складі спецзагону ЗСУ продовжив боронити Україну від загарбників із РФ.

"Бійці підрозділу викрили місце знаходження ворожого угрупування, що має відношення до звірств в Бучі. У ході спецоперації знищили значну частину ворогів. Залишки угрупування викликали на підмогу танки, що почали мінометний обстріл. Була дана команда відходити. Евген затримався, хотів підірвати ворожий танк, але наявні засоби зброї виявилися не ефективні проти цієї модифікації. Майже останнім покинув місце бою, і ці декілька секунд затримки виявилися фатальними.

Виїжджаючи з місця виконання бойового завдання, група попала під мінометний обстріл, який корегувався дроном з повітря. Ухиляючись від обстрілу машина наїхала на протитанкову міну. Загинув від вибуху міни з трьома побратимами свого підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Загинув Слюсаренко у с.Вільхівка, Харківської області, 22 квітня. 2 червня указом Президента України нагороджений орденом “За мужність” третього ступеня.

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