У боях із російськими окупантами загинув 21-річний український футболіст

На 22-му році життя припинило битися серце вихованця ФК "Львів" - Петра Гавриліва.

Як відомо, після 24 лютого, коли сталося повномасштабне вторгнення з боку РФ до України, багато українських спортсменів взяли до рук зброю. Вони мужньо обороняють свою країну від російських загарбників.

Одним із таких став 21-річний футболіст Петро Гаврилів. Юний гравець від перших днів війни долучився до волонтерської діяльності, а потім пішов захищати Україну від російських окупантів до лав добровольчого батальйону "Реванш", поки 6 липня не надійшла трагічна звістка про його загибель.

Про смерть Гавриліва повідомила Львівська асоціація футболу.

Гаврилів із позивним "Поло" загинув 2 липня під час виконання бойового чергування. Тоді він отримав смертельне поранення. Через тиждень, 9 липня, йому мало виповнитися 22 роки.

Додамо, що Гаврилів був вихованцем ФК "Львів", грав у командах "Нива-Кордія", "Динамо-Сокіл", та "Камула". Також він навчався на 5 курсі в Інституті геодезії Львівської політехніки.

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