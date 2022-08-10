У боях із російськими окупантами загинув 28-річний ексфутболіст "Буковини"

Зазначається, що 2012 року Царик був призваний на службу до лав Збройних Сил України. Служив у Окремій президентській бригаді ім.Богдана Хмельницького. Від березня 2021-го зарахований до особового складу військової частини міста Краматорськ.

Про загибель Царика повідомляє "Чернівці Спорт".

Щодо кар'єри гравця, то в першості України (ДЮФЛ) Царик виступав за чернівецьку "Буковину". Виступав за аматорські команди Чернівецької області "Буковина-2", ФК "Киселів", ФК "Борівці", МСК "Кіцмань", а також "Пробій" (Городенка, Івано-Франківська область).У сезоні-2017/18 Юрій зіграв один матч за чернівецьку "Буковину".

Друзі, знайомі та односельці згадують, що Юрій був справжнім патріотом України, "Людиною з великої літери", завжди життєрадісним, усміхненим, комунікабельним, щирим, добрим, привітним, енергійним. Він був справжнім лідером, який завжди вмів об'єднати навколо себе багато людей.

Голова Веренчанської територіальної громади Бойчук Володимир Дмитрович, виконавчий комітет, депутатський корпус, жителі громади, висловлюють щирі співчуття батькам, дідусеві, рідним, близьким, друзям та побратимам з приводу передчасної смерті Царика.

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