У боях на Харківщині загинув чемпіон України з легкої атлетики

У боях на Харківщині загинув чемпіон України з легкої атлетики

Колишній український легкоатлет Олександр Сербінов загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

Сербінов зазнав смертельного осколкового поранення в боях з окупантами на Харківщині.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

"Олександр проявив особисту мужність і вірність військовій присязі в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України. Герої не вмирають! Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним і друзям воїна", - йдеться в повідомленні.

Сербінов був багаторазовим переможцем і призером чемпіонатів України. Загиблий спеціалізувався в бігові на 400 м і 800 м. Після завершення професійної кар’єри він став партнером незрячого спортсмена-бігуна Валерія Гаврилюка, з яким показував хороші результати на міжнародних змаганнях.

Згодом Сербінов працював професійним фотографом, а після початку повномасштабного вторгнення росії зі зброєю в руках став на захист України.

Нагадаємо, що російський легкоатлет вийшов на забіг "Травнева гроза" у Єкатеринбурзі у майці з українським тризубом.

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