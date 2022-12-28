У боях під Бахмутом загинув відомий спортивний реабілітолог

Олег Тимченко довгий час працював з київським "Динамо".

У вівторок, 20 грудня, загинув відомий спортивний реабілітолог Олег Тимченко, захищаючи Україну від російських окупантів поблизу Бахмута Донецької області.

Про це повідомила пресслужба київського "Динамо".

Зазначається, що він багато років співпрацював із гравцями та персоналом київського клубу.

"Він був справжнім патріотом України, професіоналом своєї справи. Футбольний клуб "Динамо" висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами. Вічна пам'ять Герою, який віддав життя за нашу країну", – йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, що у боях під Бахмутом також загинув уболівальник київського "Динамо" Олег Рибальченко.

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