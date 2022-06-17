У боях з окупантами загинув президент Дніпровської асоціації велосипедистів

Український спорт втрачає найкращих. Максим Семенов, який очолював Дніпровську асоціацію велосипедистів та асоціацію екстремальних видів спорту, загинув, захищаючи Україну від російських окупаційних військ.

У бою з окупантами загинув президент Дніпровської асоціації велосипедистів та асоціації екстремальних видів спорту Максим Семенов.

Про це повідомила народний депутат України Ольга Саладуха в Facebook.

"Загинув Максим Семенов – президент Дніпровської асоціації велосипедистів та асоціації екстремальних видів спорту. Загинув в бою, захищаючи Батьківщину. Вічна пам’ять та слава герою! Український спорт втрачає найкращих. І тому має право ставити умови міжнародній спільноті. Головне – виключити росіян та білорусів зі всіх змагань та вигнати їх із усіх міжнародних спортивних установ", - написала вона.

Також вона закликала не забувати про війну та діяти всіма можливими методами.

"Здається, світ почав потроху звикати до війни, а деякі забувати про неї. Але ж не ми! Адже для нас це не абстрактне протистояння, а смерть конкретних людей – синів, братів, чоловіків, люблячих батьків. Ми – спортсмени – не миритимемося з байдужістю і продовжимо говорити правду про війну. Говорити та діяти. Аж до бойкоту змагань, де спортсмени держав-агресорів братимуть участь навіть під нейтральними прапорами.

Це частина данини пам'яті Максиму Семенову та десяткам інших українських спортсменів, які загинули на війні. А найкращою пам'яткою для них буде наша спільна перемога", - додала Саладуха.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали величезної шкоди українській спортивній інфраструктурі. Загальна сума збитків оцінюється в 130 мільйонів доларів.

Читайте також:

"Рускій мір" мене прокляв, вони писали, що ми повинні вмерти": українські спортсменки розповіли про погрозливі повідомлення від росіян

Футболіст Першої ліги у складі спецпідрозділу захищає Україну від окупантів на Харківщині

Футболіст збірної Росії відмовився повертатися на батьківщину, але його "наздогнали" санкції через війну в Україні