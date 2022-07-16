У боях з рашистами на Харківщині загинув ексчемпіон України та державний тренер з водного поло

Російські загарбники забрали життя державного тренера України з водного поло Віталія Лісуна. Він загинув на передовій у Харківській області.

Трагічну новину повідомила Федерація водного поло України.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України тренер добровільно пішов до військкомату і вступив до лав Збройних Сил України, аби захищати країну від рашистів. Віталій Лісун спершу проходив військові навчання за кордоном, а потім вирушив на передову, де виконував бойові завдання.

"Це неймовірна, катастрофічна втрата для ватерпольної родини України. Загинула людина, яка завжди була віддана своїй справі, яка усім серцем любила та вболівала за розвиток водного поло України. За мій рік роботи на посаді президента спільно з Віталієм Лісуном, я завжди розумів, що можу покластись на нього, це справжній професіонал у своїй роботі, людина слова та честі. Для усіх нас Віталій Лісун - приклад того, як любити свою Батьківщину і віддати за неї найдорожче - життя.

Ватерпольна родина сумує разом з родиною та близькими Віталія. Ми запам'ятаємо його як найгіднішу людину, яка працювала на благо українського спорту. Віталій Лісун є героєм України і прикладом справжнього чоловіка для усієї ватерпольної родини. Від імені керівництва ФВПУ прийміть наші щирі співчуття! Нехай земля йому буде пухом", - сказав президент ФВПУ Олександр Свіщов.

Віталій Лісун - державний тренер України, суддя національної категорії з водного поло. Протягом багатьох років він працював секретарем Федерації водного поло України. У складі ВК "Динамо" Київ був чемпіоном України.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни російські окупанти вбили колишнього капітана збірної України з водного поло Євгена Обедінського.

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