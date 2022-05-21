У боях з російськими загарбниками на Луганщині загинув призер чемпіонату світу з панкратіону

У боях з російськими загарбниками на Луганщині загинув призер чемпіонату світу з панкратіону

Бронзовий медаліст планетарної першості з панкратіону Олександр Одінцов віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів.

Герой отримав смертельне поранення під час виконання бойового завдання 12 травня на Луганщині. Раніше стало відомо, що повномасштабна війна з Росію забрала життя 27-річного вихованця львівських "Карпат" Олега Мазура.

24-річний Олександр Одінцов служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського.

Про його загибель повідомило на своєму сайті Міністерство молоді та спорту України.

"Із важким серцем повідомляємо про втрату в нашій спортивній родині. Під час виконанні бойового завдання загинув Олександр Миколайович Одінцов - майстер спорту України з Сум, бронзовий призер чемпіонату світу.

Ще в грудні він виборов медаль на чемпіонаті України, а тепер бився за перемогу для нашої країни на полі бою. Складно повірити й прийняти цю втрату. Висловлюємо наші співчуття родині Олександра. Сумуємо разом з вами! Вічна пам'ять", - прокоментувала загибель Одінцова Федерація панкратіону України.

До слова, панкратіон - це давньогрецьке бойове мистецтво, що поєднує в собі елементи боротьби та кулачного бою.

Нагадаємо, нещодавно в боях за Харківщину загинув віцечемпіон Європи та чемпіон України зі спортивного орієнтування Олег Ленюк.

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