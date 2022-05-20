У боях за Харківщину загинув віцечемпіон Європи та чемпіон України зі спортивного орієнтування

У боях за Харківщину загинув віцечемпіон Європи та чемпіон України зі спортивного орієнтування

Йому було лише 23 роки.

Ще один український спортсмен загинув у війні проти російських окупантів.

Так, за інформацією Федерації спортивного орієнтування, смертельне поранення отримав Олег Ленюк.

Зазначається, що Ленюк загинув 15 травня, захищаючи Україну від загарбників під Харківською областю.

"За словами побратимів, він був сумлінним бійцем, чесним та надійним побратимом. На війні проявляв себе як мужній та витривалий воїн", – пишуть про Ленюка у ФСОУ.

Ленюк був майстром спорту України, багаторазовим чемпіоном національної першості та срібним призером чемпіонату Європи з рогейну – різновиду спортивного орієнтування. Українському спортсмену та воїну було всього 23 роки.

Додамо, що 2022 року Ленюк став випускником кафедри математичних проблем управління і кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, де отримав диплом магістра.