У боях за Україну з російськими окупантами загинув дитячий футбольний тренер

Зазначається, що Фіалка пішов захищати країну від початку повномасштабного вторгнення РФ. На той момент він працював дитячим тренером у ПФК "Львів". Перед тим він відомий за роботою в ДЮФА "Динамо" (Львів), де був старшим тренером.

Про загибель тренера повідомило у Facebook відділення НОК у Львівській області.

"Дмитро Фіалка був одним із перших, хто пішов захищати нашу державу зі зброєю в руках після нападу російських окупантів. Коли постав вибір щодо захисту своєї країни, футбольний наставник без вагань вирушив на передову", - повідомляє пресслужба ФК "Динамо" Львів.

А товариш Дмитра Ярослав Біць написав про нього у соцмережі наступне: Людина, яка була повністю віддана тренерській діяльності, і військовій справі.

Загиблому Фіалці було 39 років.

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