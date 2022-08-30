У боях за Україну з російськими окупантами загинув призер Чемпіонату світу з бойового самбо

Захищаючи Україну від загарбників, загинув 34-річний майстер спорту України з дзюдо та самбо - Вадим Зеленюк.

Зазначається, що Зеленюк загинув в боях за Україну на околицях Авдіївки, де ворог здійснив черговий наступ.

Про трагічну звістку повідомила Федерація дзюдо Хмельниччини.

Зеленюк є переможцем та неоднократним призером національної першості, Кубків Європи та світу. Вихованець Красилівського ДЮСШ (Хмельницька область).

У 2013 році Зеленюк став "бронзовим" призером чемпіонату світу з бойового самбо (у категорії до 68 кілограмів), який відбувся в санкт-петербурзі. У Вадима Зеленюка залишились батьки та сестра.

"Мужно та героїчно, відбиваючи черговий наступ ворога на околицях Авдіївки, перестало битися серце нашого Героя. Вічна пам'ять загиблому Герою, вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну", - йдеться у заяві Федерації дзюдо Хмельницької області.

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