У бою за Маріуполь загинув лідер фанатського руху "Карпат"

У бою за Маріуполь загинув лідер фанатського руху "Карпат"

Ультрас клубу Другої ліги України "Карпати" Богдан Кріль віддав своє життя, захищаючи Україну.

Богдан Кріль на прізвисько "Бодя Пірат" загинув під час оборони Маріуполя.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу у Facebook.

Він був одним із лідерів ультрас "Карпат" та представником колективу "Pride".

"Вічна слава Герою України! Не забудемо, не пробачимо!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Маріуполі тривають запеклі бої. Російські окупанти продовжують обстріли "Азовсталі", де перебувають українські захисники та цивільні.

Читайте також:

"Якщо люди здатні відчувати біль інших": захисники Маріуполя просять про допомогу в екстракції з "Азовсталі"

Росія може здійснити хімічну атаку в Україні під чужим прапором, або ж створити ілюзію катастрофи

Чоловік пройшов 200 кілометрів із Маріуполя зі собачкою: вона стерла лапки, а він дякує їй, що відволікала ворога