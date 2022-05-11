У бою за Маріуполь загинув лідер фанатського руху "Карпат"

Ультрас клубу Другої ліги України "Карпати" Богдан Кріль віддав своє життя, захищаючи Україну.
Богдан Кріль на прізвисько "Бодя Пірат" загинув під час оборони Маріуполя.
Про це повідомила пресслужба львівського клубу у Facebook.
Він був одним із лідерів ультрас "Карпат" та представником колективу "Pride".
"Вічна слава Герою України! Не забудемо, не пробачимо!" – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Маріуполі тривають запеклі бої. Російські окупанти продовжують обстріли "Азовсталі", де перебувають українські захисники та цивільні.
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