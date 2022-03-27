У бою за Маріуполь загинув український чемпіон світу з кікбоксингу

Спортсмен боронив країну у складі батальйону "Азов".

У п'ятницю, 25 березня, український кікбоксер Максим Кагал загинув у бою за Маріуполь.

Про це повідомив тренер спорсмена Олег Скирта у Facebook.

"Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимось", - написав тренер.

Спортсмен захищав батьківщину у складі загону спеціального призначення "Азов".

Кагал є першим чемпіоном світу з кікбоксингу ISKA серед дорослих у складі збірної команди України.

Нагадаємо, що будинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика у Ворзелі біля Києва захопили російські окупанти.

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