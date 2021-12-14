У Бразилії мер міста влаштував бій за правилами UFC зі своїм колишнім радником: відео епічної "заруби"

У Бразилії мер міста влаштував бій за правилами UFC зі своїм колишнім радником: відео епічної "заруби"

Політики обрали оригінальний спосіб вирішення суперечки.

У Бразилії стався незвичайний випадок. Мер міста Борбу Сімау Пейшоту викликав на бій свого колишнього радника, депутата Ерінеу да Сілва (на прізвисько Міріко).

Причиною конфлікту стали розбіжності щодо міського парку, повідомляє The Guardian. До цього політики неодноразово обмінювалися образами один одного.

Останньою краплею стало те, що Сілва опублікував відео з критикою керівництва Пейшото в Balneario do Lira, прибережному річковому курорті, який є головною туристичною пам'яткою муніципалітету. Коли Да Сілва зняв відео, в якому пригрозив меру "побиттям".

39-річний Пейшото відповів викликом: бій змішаних єдиноборств у стандартному восьмикутнику за участю рефері та вболівальників

"Я не боксер, але за своєю природою переможець і нічого не боюся", — сказав мер і погодився на бій.

Публічна сутичка політиків пройшла у три раунди. Пейшоту отримав безліч ударів від свого супротивника і був серйозно вимотаний до кінця бою. Проте за очками перемога залишилася за ним. Зазначається, що після сутички політики примирилися та обійнялися.

На бій продавалися квитки за 17 доларів, а сам поєдинок відбувся у спортзалі школи.

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