У Бразилії оголосили триденну жалобу через смерть Пеле: як відбуватиметься прощання з "королем футболу"

Президент Бразилії Жаїр Болсонару оголосив триденну жалобу в країні у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Пеле. "Король футболу" помер 29 грудня у віці 82 років внаслідок тривалої боротьби з раком.

Про це повідомляє видання Globo. На цей час в країні буде приспущений державний прапор.

Футбольний клуб "Сантос", якому Пеле присвятив майже 20 років своєї ігрової кар'єри, повідомив деталі організації прощання з легендею та церемонії поховання.

2 січня труну з тілом Пеле доставлять з лікарні на стадіон "Віла Белміро", домашню арену "Сантоса", де "король футболу" вперше зіграв на професійному рівні. Упродовж доби всі охочі матимуть можливість попрощатися з Пеле – труна з його тілом перебуватиме на центрі поля стадіону.

3 січня тіло легендарного футболіста пронесуть вулицями Сан-Паулу та доставлять на цвинтар Memorial Necropole Ecumenica, який розташований у 850 метрах від стадіону "Сантоса". Церемонія поховання буде закритою, лише для родини Пеле, фанати на неї не будуть допущені.

Нагадаємо, останнім часом здоров'я "короля футболу" різко погіршилося. У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій частині товстої кишки. На жаль, рак прогресував і спричинив проблеми з нирками та серцем. 82-річний бразилець проходив курс лікування, проте хіміотерапія вже не допомагала.

Пеле – єдиний в історії триразовий чемпіон світу з футболу (1958, 1962, 1970). На клубному рівні він виступав за бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос". За свою професійну кар'єру Пеле забив 1281 гол у 1363 матчах, зокрема 1091 гол у 1116 іграх за "Сантос" та 77 у 92 матчах за національну збірну.

Пеле був визнаний найкращим футболістом XX століття за версіями ФІФА та Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

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