У Бразилії впав з мосту автобус із футбольною командою: є загиблі та поранені

Трагедія сталася в штаті Мінас-Жерайс.
У бразильському штаті Мінас-Жерайс сталася смертельна аварія за участю автобуса, в якому їхала місцева юнацька футбольна команда під назвою Esporte Clube Vila Maria Helena.
Про це повідомляє CNN Brasil.
Вночі гравці поверталися з футбольного турніру під назвою Copa Nacional. Під час руху водій не впорався з керуванням, через що автобус впав з 10-метрового мосту та перекинувся догори дном.
Крім водія, всередині перебувало 28 футболістів віком 14 – 17 років, а також четверо членів тренерського штабу.
Внаслідок ДТП четверо людей загинуло – один дорослий та троє підлітків. Ще 28 осіб було госпіталізовано з пошкодженнями різного ступеня тяжкості.
Зазначається, що гравці аматорської команди, яка потрапила в аварію, були чемпіонами турніру в категорії до 18 років і віцечемпіонами в категорії до 16 років.
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