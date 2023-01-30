У Бразилії впав з мосту автобус із футбольною командою: є загиблі та поранені

У бразильському штаті Мінас-Жерайс сталася смертельна аварія за участю автобуса, в якому їхала місцева юнацька футбольна команда під назвою Esporte Clube Vila Maria Helena.

Про це повідомляє CNN Brasil.

Вночі гравці поверталися з футбольного турніру під назвою Copa Nacional. Під час руху водій не впорався з керуванням, через що автобус впав з 10-метрового мосту та перекинувся догори дном.

O Tempo

Крім водія, всередині перебувало 28 футболістів віком 14 – 17 років, а також четверо членів тренерського штабу.

Внаслідок ДТП четверо людей загинуло – один дорослий та троє підлітків. Ще 28 осіб було госпіталізовано з пошкодженнями різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що гравці аматорської команди, яка потрапила в аварію, були чемпіонами турніру в категорії до 18 років і віцечемпіонами в категорії до 16 років.

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