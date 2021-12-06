У Бразилії юний футболіст одного з найтитулованіших клубів збив на смерть кур'єра-велосипедиста

Гравець зробив усе від себе залежне, аби він вижив, проте нічого не вийшло.

Трагічний інцидент трапився в Бразилії за участю футболіста "Фламенго" - Рамона Рамоса Ліми.

Як повідомляє Marca, 20-річний гравець 4-го грудня збив велосипедиста, який працював кур'єром у Ріо-де-Жанейро. Аварія сталася близько 20:30 за місцевим часом.

Зазначається, що Рамон надав постраждалому першу допомогу та викликав швидку. Але дорогою до лікарні 30-річний кур'єр помер. Захисника "Фламенго" викликали до поліції, щоб він дав свідчення щодо смертельного інциденту. Президент клубу Родольфо Ландім висловив співчуття сім'ї загиблого.

"Ми навіть не знаємо, за яких умов і що сталося. Зразковий гравець, з зразковою поведінкою. У таких ситуаціях очевидно, що ми надамо всю підтримку", - сказав Ландім.

Цього сезону Рамос Ліма не є гравцем основного складу "Фламенго". На його рахунку 21 матч у всіх турнірах та жодної результативної дії.

Раніше розповідалося про те, що відомий баскетболіст-рекордсмен помер у 32 роки після перенесеного інсульту.