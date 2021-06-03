У Британії оцінили красу ігрових форм учасників Євро-2020: де опинилася Україна?

Незвичайний рейтинг перед стартом важливого турніру.

Британське видання Mirror оцінило красу ігрових форм учасників майбутнього Чемпіонату Європи-2020 з футболу.

Домашнє екіпірування команди Андрія Шевченка опинилося на 26-му місці із 48.

mirror.co.uk

Виїзна форма "синьо-жовтих" посіла 29-ту позицію в рейтингу.

mirror.co.uk

Найкращою ж була визнана домашня екіпіровка збірної Італії.

mirror.co.uk

На другій позиції опинилася гостьова форма національної команди Росії.

mirror.co.uk

"Бронза", за версією видання, дісталася виїзній формі збірної Швеції.

mirror.co.uk

Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про правила відвідування стадіонів на Євро-2020, які потрібно знати українським уболівальникам.

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