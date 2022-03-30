У Будинку футболу відкрито лікувально-реабілітаційне відділення для евакуйованих із зони бойових дій людей (фото)

У Будинку футболу відкрито лікувально-реабілітаційне відділення для евакуйованих із зони бойових дій людей (фото)

Діти та дорослі, що зазнали поранень, отримуватимуть кваліфіковану допомогу.

У київському Будинку футболу відкрилося нове лікувально-реабілітаційне відділення, яке допомагатиме з відновленням дітям та дорослим.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

"Його відкриття стало можливим завдяки співпраці УАФ та медичного центру "Медспорт Україна". Наявне обладнання останнього покоління BTL (Велика Британія) дозволяє проводити ударно-хвильову терапію, пресотерапію, тракційну терапію, високоінтенсивну лазерну терапію та магнітотерапію", - йдеться у заяві УАФ.

"Аналогічне обладнання сьогодні використовується на базах таких європейських футбольних грандів, як "Манчестер Сіті" та "Реал". У мирний час воно слугує гравцям наших збірних. Але під час війни ці технології допомагатимуть пораненим дітям та дорослим, які були евакуйовані із зони бойових дій. Бажаю їм якнайшвидшого одужання, а Координаційний центр УАФ сприятиме цьому", — додав президент УАФ Андрій Павелко.

Нагадаємо, що будинок колишнього футболіста збірної України та "Динамо" Київ Владислава Ващука у Гостомелі захопили російські окупаційні війська.

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