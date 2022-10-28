У будинку керівника УАФ Павелка відбулися обшуки – журналісти отримали підтверджувальні документи

Журналісти отримали офіційне підтвердження, що у помешканні Андрія Павелка, керівника Української асоціації футболу, відбулися обшуки. Раніше Павелко публічно заперечував факт проведення обшуків у своєму будинку.

Згідно з листом Нацполіції, 18 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання Андрія Павелка з метою відшкодування та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Чинний президент Української асоціації футболу, який на той час був президентом ФФУ та народним депутатом ВРУ, має у цьому кримінальному провадженні поки що статус свідка. Але, можливо, вилучені докази вплинуть на зміну статусу зі свідка на підозрюваного.

Досудове розслідування розпочато та здійснюється у кримінальному провадженні №42019000000002229 за фактом зловживання посадовими особами Української асоціації футболу своїм становищем у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. Йдеться про витрачання коштів, які були отримані ФФУ від УЄФА, та пішли на елітні продукти харчування замість розвитку українського футболу. Про це журналісти програми «Гроші» вже робили розслідування.

Так, 2016-2017 років компанією "Newport Management Limited" було отримано понад 4 млн євро від УЄФА. Ці гроші - компенсація за участь збірної у ЄВРО-2016. Після чого було підготовлено 18 розпоряджень на загальну суму 3,2 мільйони євро, підписаних на той час генеральним секретарем ФФУ Юрієм Запісоцьким, якому нещодавно було вручено підозру від генпрокуратури. Далі кошти були сплачені за велику кількість чаю, кави, морепродуктів та електротехнічного обладнання.

Нагадаємо, що кількість корупційних скандалів за участі Павелка та функціонерів УФА і звинувачень на його адресу під час діяльності на посаді в ФФУ, а потім УАФ вийшла на такий рівень, що 2019 року Верховна Рада України створила своєю постановою парламентську слідчу комісію для розслідування можливих фактів корупції Федерації Футболу під керівництвом Андрія Павелка.

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