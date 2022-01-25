У будинок президента Федерації футболу Албанії кинули бомбу, там перебували його дружина та син

У будинок президента Федерації футболу Албанії кинули бомбу, там перебували його дружина та син

За місяць відбудуться вибори нового очільника організації.

В ніч на вівторок, 25 січня, в будинку глави Албанської федерації футболу Арманда Дюки стався сильний вибух.

Про це повідомляє Vizion Plus.

Інцидент стався близько 22:00 за місцевим часом у місті Дуррес, розташованому неподалік Тирани – столиці Албанії. Поліція розпочала пошук зловмисників, але сам функціонер у коментарі abcnews.al висловив сумніви, що їх знайдуть.

Він розповів, що камери відеоспостереження зафіксували момент, коли злочинець заклав динаміт.

"На камерах є кадри. Людина в каптурі підійшла до воріт і заклала динаміт у механізм, який відкрив ворота і спричинив вибух", - розповів функціонер.

Арманд Дюка очолює Федерацію футболу Албанії протягом 20 років та планує балотуватися на шостий термін. Останнім часом у нього виникли напружені стосунки з міською владою Тирани. Керівника Федерації звинуватили у корупції, відмиванні грошей та спробах фальсифікації голосування.

Вибори нового президента організації мають відбутися 2 березня.

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