У Буковелі завершився сезон змагань із зимових видів спорту

З 7 лютого до 27 березня у Буковелі проходили офіційні змагання із зимових видів спорту. Загалом на схилах Карпат відбулись близько 30 чемпіонатів України з біатлону, гірськолижного спорту, сноубордингу та фристайлу, а також етапи розіграшу Кубка України й міжнародні рейтингові змагання під егідою FIS.

Зокрема, в останній день сезону у рамках ЧУ з біатлону відбулись чоловіча та жіноча гонки з масовим стартом. Перемоги здобули Степан Кінаш та Анастасія Меркушина відповідно. Серед результатів інших змагальних днів варто виділити перемоги лідера збірної України Дмитра Підручного у спринті, гонці переслідуванні, а також в естафеті у складі команди Тернопільської області.

У Буковелі проходили офіційні змагання із зимових видів спорту / Фото: УНІАН

Протягом сезону-2024 Буковель прийняв близько 1000 спортсменів. На схилах курорту змагались кращі сноубордисти країни — віцечемпіонка світу Аннамарі Данча та чемпіон світу серед юніорів Михайло Харук. А у фристайлі виступала переможниця етапів Кубка Європи Катерина Коцар. Підтримував спортсменів і володар олімпійських медалей на зимових Олімпійських іграх 2018 і 2022 років Олександр Абраменко. Поруч із досвідченими спортсменами за першість боролись юнаки та дівчата, а також юніори та юніорки. Молодь виборювала місця у резерві національних збірних команд України та право представляти нашу державу на офіційних міжнародних змаганнях.

Зазначимо, що цьогоріч сезон змагань у Буковелі тривав довше запланованого, адже курорт приймав чемпіонати, які перенесли із сусідньої Закарпатської області.

Нагадаємо, що перші змагання в Буковелі відбулись у 2006 році. Відтоді, на схилах курорту приймають всеукраїнські та міжнародні офіційні змагання, організаторами яких є Міністерство молоді та спорту України спільно з Федерацією лижного спорту України.

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