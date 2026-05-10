У Чехії фанати під час матчу вибігли на поле та зірвали чемпіонство своєї команди

Фанати "Славії" / facebook.com/SKSlaviaPrahaFotbal

Фанати "Славії" вибігли на поле та зірвали домашній матч чемпіонату Чехії проти іншого празького клубу — "Спарти".

До кінця гри залишалося близько трьох хвилин, "Славія" вела в рахунку 3:2 і в разі перемоги ставала чемпіоном.

Однак у цей момент вболівальники команди з димовими шашками та фаєрами вибігли на поле та атакували гравців "Спарти". Команди сховалися у підтрибунному приміщенні.

Головний арбітр призупинив матч на кілька хвилин. Незабаром гравці "Славії" повернулися на поле, проте гості відмовилися продовжувати гру. Після цього було ухвалено рішення достроково завершити поєдинок.

Долю матчу наступного тижня визначить дисциплінарна комісія. Очікується, що "Славія" отримає технічну поразку з рахунком 0:3, а "Спарті" буде зарахована перемога.

У такому випадку "Спарта" за три тури до кінця сезону на 5 очок відставатиме від "Славії", яка лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Чехії

