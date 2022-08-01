У чемпіонаті Аргентини тренер зірвав небезпечну атаку суперника безглуздою підніжкою: відео

Під час поєдинку аргентинської першості між "Годой Крус" та "Велес Сарсфілд" стався доволі курйозний інцидент.

Головний тренер "Велеса" Александро Моліна вирішив допомогти своїм підопічним незвичайним та водночас досить неспортивним вчинком.

Так, керманич гостей зробив підніжку супернику, який з м'ячем саме проривався цим флангом, створюючи таким чином для своїх одноклубників потенційно досить небезпечну атаку. Зазначимо, що Моліна в цей час перебував біля меж поля.

Як наслідок, цей момент побачив головний арбітр матчу, який миттєво свистком зупинив гру. Суддя вилучив тренера з технічної зони за подібний вчинок. Цікаво, що керманич навіть не сперечався з рефері.

До вашої уваги відео з цим курйозним епізодом.

Додамо, що Медіна очолює "Велес" від кінця травня 2022 року. На чолі команди провів вже 14 поєдинків.

Сама зустріч завершилася з рахунком 1:1.

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