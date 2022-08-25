У чемпіонаті Аргентини забили приголомшливий гол з 70 метрів: відео шедевру

Форвард клубу "Атлетіко Тукуман" Матео Коронель став автором фантастичного забитого м'яча в поєдинку 15-го туру чемпіонату Аргентини проти "Барракас Сентраль".

Поєдинок завершилася розгромною перемогою "Атлетіко Тукуман" з рахунком 4:0, а останній м'яч у ворота "Барракас Сентраль" став справжньою окрасою зустрічі.

На 93-й хвилині гості усіми силами вирушили до воріт суперника, але втратили м'яч після невдалого розіграшу штрафного удару. Його підхопив нападник господарів Матео Коронель і наважився на удар із власної половини поля.

Оскільки голкіпер "Барракас Сентраль" задалеко вийшов з воріт, то неочікуваний дальній постріл Коронеля заскочив його зненацька. М'яч за красивою траєкторією опустився до сітки воріт гостей.

Шедевральний гол викликав бурхливі оплески вболівальників на трибунах. А в соцмережах навіть допускають, що він може стати претендентом на премію Пушкаша за найкращий гол року.

Раніше повідомлялося, що в чемпіонаті Еквадору забили переможний гол "ударом скорпіона".

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