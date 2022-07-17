У чемпіонаті Еквадору забили переможний гол "ударом скорпіона": відео шедевру

У чемпіонаті Еквадору з футболу часто можна побачити надзвичайно красиві голи. Лише нещодавно приголомшливий гол зі своєї половини поля забив півзахисник "Індепендьєнте дель Вальє" Фернандо Гайбор, а тепер шедевр створив форвард "Гуаласео" Дієго Авіла.

28-річний нападник допоміг своїй команді на виїзді перемогти "Кумбаю" в матчі другого туру чемпіонату Еквадору.

На 33-й хвилині зустрічі він замкнув навіс від одноклубника ефектним "ударом скорпіона". Авіла пробив досить сильно, тому у голкіпера суперників майже не було шансів зреагувати та врятувати свої ворота.

¡Volvió el escorpión! Impresionante golazo de Diego Ávila para Gualaceo pic.twitter.com/SqL845jSpZ — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 16, 2022

Саме таким неймовірним голом Дієго подвоїв перевагу "Гуаласео". До кінця матчу господарі відіграли один м'яч, але уникнути поразки вже не зуміли - 1:2.

Додамо, що для героя цієї новини це був лише другий поєдинок за "Гуаласео" і перший забитий гол.

Раніше повідомлялося, що в Японії забили космічний гол через себе, який уже зараз може сміливо претендувати на премію Пушкаша.

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