У чемпіонаті Еквадору забили переможний гол "ударом скорпіона": відео шедевру

Автором розкішного забитого м'яча став нападник "Гуаласео" Дієго Авіла у поєдинку національної першості Еквадору.
У чемпіонаті Еквадору з футболу часто можна побачити надзвичайно красиві голи. Лише нещодавно приголомшливий гол зі своєї половини поля забив півзахисник "Індепендьєнте дель Вальє" Фернандо Гайбор, а тепер шедевр створив форвард "Гуаласео" Дієго Авіла.
28-річний нападник допоміг своїй команді на виїзді перемогти "Кумбаю" в матчі другого туру чемпіонату Еквадору.
На 33-й хвилині зустрічі він замкнув навіс від одноклубника ефектним "ударом скорпіона". Авіла пробив досить сильно, тому у голкіпера суперників майже не було шансів зреагувати та врятувати свої ворота.
¡Volvió el escorpión! Impresionante golazo de Diego Ávila para Gualaceo pic.twitter.com/SqL845jSpZ— Pablo Giralt (@giraltpablo) July 16, 2022
Саме таким неймовірним голом Дієго подвоїв перевагу "Гуаласео". До кінця матчу господарі відіграли один м'яч, але уникнути поразки вже не зуміли - 1:2.
Додамо, що для героя цієї новини це був лише другий поєдинок за "Гуаласео" і перший забитий гол.
Раніше повідомлялося, що в Японії забили космічний гол через себе, який уже зараз може сміливо претендувати на премію Пушкаша.
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