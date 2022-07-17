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У чемпіонаті Еквадору забили переможний гол "ударом скорпіона": відео шедевру

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У чемпіонаті Еквадору забили переможний гол "ударом скорпіона": відео шедевру

twitter.com/diegoavila_19

Автором розкішного забитого м'яча став нападник "Гуаласео" Дієго Авіла у поєдинку національної першості Еквадору.

У чемпіонаті Еквадору з футболу часто можна побачити надзвичайно красиві голи. Лише нещодавно приголомшливий гол зі своєї половини поля забив півзахисник "Індепендьєнте дель Вальє" Фернандо Гайбор, а тепер шедевр створив форвард "Гуаласео" Дієго Авіла.

28-річний нападник допоміг своїй команді на виїзді перемогти "Кумбаю" в матчі другого туру чемпіонату Еквадору.

На 33-й хвилині зустрічі він замкнув навіс від одноклубника ефектним "ударом скорпіона". Авіла пробив досить сильно, тому у голкіпера суперників майже не було шансів зреагувати та врятувати свої ворота.

Саме таким неймовірним голом Дієго подвоїв перевагу "Гуаласео". До кінця матчу господарі відіграли один м'яч, але уникнути поразки вже не зуміли - 1:2.

Додамо, що для героя цієї новини це був  лише другий поєдинок за "Гуаласео" і перший забитий гол.

Раніше повідомлялося, що в Японії забили космічний гол через себе, який уже зараз може сміливо претендувати на премію Пушкаша.

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