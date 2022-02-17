У Чемпіонаті Італії забили шедевральний гол "ударом скорпіона" (відео)

Забитий м'яч став прикрасою поєдинку Серії В.

Надзвичайно красивий гол було забито в матчі 23-го туру італійської Серії В між командами "Фрозіноне" та "Комо".

На 28-й хвилині зустрічі нападник гостей Етторе Гліоцці відкрив рахунок, причому зробив це у так званому "стилі скорпіона".

26-річний форвард прийшов до чужих воріт на подачу з кутового і після скидки головою від партнера ефектно пробив п'ятою через себе. Воротар спробував дістати м'яч у стрибку, але був безсилий.

Che dite, abbiamo il gol dell'anno - VOLUME 2

Ettore Gliozzi

⚽ #SerieBKT pic.twitter.com/ohd4qtNZwz — Lega B (@Lega_B) February 17, 2022

Цей розкішний результативний удар дозволив "Комо" здобути перемогу. Ще до перерви команди обмінялися голами, у підсумку - 2:1 на користь гостей.

"Комо" з 31 очком посідає 11-те місце в турнірній таблиці Серії B. "Фрозіноне" йде на 6-й сходинці, маючи у своєму активі 37 балів.

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