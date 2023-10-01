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У чемпіонаті Нідерландів воротар знепритомнів після зіткнення із суперником: матч не дограли (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
326
Час на прочитання
2 хв
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У чемпіонаті Нідерландів воротар знепритомнів після зіткнення із суперником: матч не дограли (відео)

Страшна травма голкіпера Етьєна Вассена у матчі "Валвейк" – "Аякс" / Скриншот відео

Голкіпер "Валвейка" Етьєн Вассен став учасником моторошного епізоду.

Дуже неприємний інцидент стався в матчі 7-го туру чемпіонату Нідерландів між "Валвейком" і "Аяксом". Воротар господарів Етьєн Вассен знепритомнів після зіткнення з нападником амстердамців Браяном Броббі.

На 84-й хвилині зустрічі голкіпер у падінні намагався забрати м'яч, але отримав удар по голові та залишився лежати на газоні.

На поле вибігли лікарі з дефібрилятором, які почали надавати Вассену першу допомогу. Футболісти ж утворили "стіну" навколо воротаря, аби приховати те, що відбувається, від телекамер.

Незабаром гравця винесли з поля на ношах. Матч вирішили завершили достроково. На той момент рахунок був 3:2 на користь "Аякса". Коли відбудеться догравання, поки невідомо.

Згодом "Валвейк" повідомив про стан 28-річного голкіпера. Футболіста відвезли до лікарні, він прийшов до тями, коли перебував в автомобілі швидкої допомоги.

Зараз проводиться ретельний аналіз стану його здоров'я, після чого лікарі назвуть точні терміни повернення футболіста на поле.

Зазначимо, що "Аякс" вдруге поспіль не зміг дограти матч чемпіонату Нідерландів. Поєдинок 6-го туру місцевої першості з "Феєнордом" завершили достроково через поведінку фанатів амстердамського клубу.

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Дата публікації
Перегляди
326
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