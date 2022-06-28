У Чемпіонаті Норвегії воротар відзначився космічним голом на останніх секундах матчу: відео шедевру

У другому за силою дивізіоні Норвегії голкіпер клубу "Сотра" Мортен Грасмо забив неймовірний за красою м'яч.

Зазначимо, що подібне сталося на останніх секундах гри, коли "Сотра" поступалася супернику з рахунком 1:2.

Гол Грасмо трапився завдяки подачі з лівого флангу. Воротар відреагував на рикошет від гравця опонента і потужно пробив через себе - удар, який став гольовим і дозволив зрівняти рахунок.

До вашої уваги відео з цим шедевром у виконанні Грасмо.

Directo al especial de fin de año: GOLAZO SENSACIONAL de Morten Grasmo, arquero del Sotra noruego, en el último minuto. ⚽

pic.twitter.com/are9h3ka3j — Fodboldworld (@fodboldword) June 26, 2022

Цікаво, що забитий м'яч голкіпера "Сотри" у Норвегії вже пропонують номінувати на премію Пушкаша - відзнаку, якою нагороджують авторів найкращих голів року у футболі. Для самого Грассо цей гол став першим у кар'єрі. На професійному дорослому рівні воротар проводить четвертий рік.

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