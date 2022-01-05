У Чилі футболісти винесли труну з лідером своєї команди, аби він "забив" останній м'яч у кар'єрі: відео

Святкування супроводжувалося феєрверками та оплесками.

Як відомо, прощаються з футболістами в країнах по-різному. Хтось плескає під час матчу, хтось перериває гру, а хтось виносить з ним труну на поле, аби він "забив" свій останній гол.

Так, власне, й зробили гравці клубу "Парісьон де Пейн", передає BioBioChile.

Уся річ в тому, що початок року для чилійського футболу був зіпсований раптовою смертю лідера місцевої команди - Хайме Ескандера.

Для прощання з Ескандаром партнери по команді винесли труну зі своїм товаришем на футбольне поле. Рікошет Хайме зумів "відзначитися" своїм останнім голом у кар'єрі. "Святкування" голу супроводжувалося обіймами та феєрверками.

До вашої уваги відео з цим епізодом.

Додамо, що подібна традиція прощання з футболістом існує в країнах Південної та Північної Америки. Так, у Мексиці друзі вбитого поліцією 16-річного футболіста забили м’яч його труною. Здебільшого, це стосується нижчих або взагалі аматорських дивізіонів.