У дебютному матчі за "Челсі": Мудрик встановив швидкісний рекорд сезону АПЛ

Український півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик встановив новий рекорд швидкості поточного сезону англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

У матчі 21-го туру АПЛ проти "Ліверпуля" Михайло розвинув швидкість у 36,63 км/год. Це найкращий показник серед усіх гравців цього сезону елітного англійського дивізіону.

Мудрик на 0,02 км/год перевершив досягнення вінгера "Евертона" Ентоні Гордона, якому вдалося розігнатися до 36,61 км/год.

36.63 - Mykhailo Mudryk recorded a top speed of 36.63 km/h against Liverpool, the fastest speed recorded in the Premier League this season.



36.63 - Mykhailo Mudryk

36.61 - Anthony Gordon

36.53 - Darwin Núñez

36.22 - Erling Haaland

36.09 - Denis Zakaria



Flash. pic.twitter.com/xYBBWhPb9T — OptaJoe (@OptaJoe) January 24, 2023

Поєдинок на "Енфілді" став для українського вінгера дебютним за "пенсіонерів". 22-річний хавбек вийшов з лави запасних на 55-й хвилині та до фінального свистка встиг запам'ятатися кількома яскравими діями.

Забити у своєму першому матчі за лондонців Мудрику не вдалося. "Ліверпуль" і "Челсі" не визначили переможця – 0:0 .

Нагадаємо, Мудрик перебрався до "Челсі" з донецького "Шахтаря", підписавши із "синіми" контракт до літа 2030 року. За його перехід "гірники" отримали 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів євро передбачено як бонуси. Трансфер Михайла став найдорожчим зимовим підписанням в історії АПЛ.

Наразі "Челсі" посідає лише десяту сходинку в таблиці АПЛ. В активі команди Грема Поттера 29 очок після 20 зіграних матчів.

У наступному турі "сині" 3 лютого приймуть в лондонському дербі "Фулгем".

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