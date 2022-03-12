У день незалежності своєї країни: литовський баскетбольний клуб підтримав Україну під час матчу Євроліги (фото, відео)

У день незалежності своєї країни: литовський баскетбольний клуб підтримав Україну під час матчу Євроліги (фото, відео)

Спортсмени вийшли на матч у синьо-жовтих кольорах.

У п'ятницю, 11 березня, у Литві каунаський "Жальгіріс" у рамках баскетбольної Євроліги обіграв іспанську "Барселону". Господарі майданчика здобули перемогу з рахунком 91:84 .

Перед поєдинком Євроліги баскетболісти обох команд продемонстрували плакати із написом: "Stop War". А баскетболісти "Жальгіріса" вийшли на матч у формі у кольорах українського прапора. На самій арені було багато українських прапорів.

Today is the day of Restoration of Independence of Lithuania . Žalgiris basketball team is playing with #Ukraine blue and yellow uniforms. We are against #UkraineRussiaWar, we stand with #Ukraine️ ! @nexta_tv pic.twitter.com/KBxi4Np5vQ — Evelina And (@evarchii) March 11, 2022

Зазначимо, що двобій проходив у День Незалежності Литви.

Нагадаємо, що національна паралімпійська збірна, яка нині виступає виступає на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні, висловила підтримку захисникам України під час російського вторгнення.

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