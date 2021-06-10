У Держдумі РФ емоційно відреагували на рішення УЄФА прибрати з форми України напис "Героям слава"

Російський чиновник також запропонував дати гроші або прислати нову форму для української команди.

У російській Держдумі прокоментували рішення УЄФА зобов'язати збірну України прибрати з форми напис "Героям слава", але не чіпати карту з Кримом.

Як повідомляє видання "Чемпіонат", член комітету Державної Думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свищьов заявив, що "територія України на формі зображена некоректно".

"Свого потрібно домагатися до кінця. Територія України на формі намальована некоректно. Два дні тому стало відомо, що збірна України може відвідати територію нашої країни, і як наші вболівальники до цього поставляться - не особливо зрозуміло. Однозначно мало хто буде в захваті від того, що українські спортсмени грають у формі провокаційного характеру. Сподіваюся, що люди в УЄФА, які мають великий досвід і авторитет, не полізуть в політику, їм не потрібно це", - заявив російський чиновник.

Він також додав, що українські спортсмени навмисно звертають на себе увагу напередодні зустрічі Байдена з Путіним.

"Що стосується формулювання ООН (ред. - ООН визнає кордони України з Кримом), ну хіба мало хто що визнає. А є країни, які не визнають. Що тепер? Навіщо спочатку йти на конфлікт? Можна ж спочатку зробити форму без спірних територій. Все життя грали в формі без територій, навіщо їм це знадобилося? Тільки для того, щоб ми з вами займалися саме тим, чим і займаємося. Україна домоглася того, чого хотіла. Напередодні зустрічі Байдена з Путіним і інших важливих політичних заходів раптом спортсмени України починають звертати на себе увагу. Хіба мало, що думає ООН, вони взагалі не мають до цих змагань відношення. Вони займаються іншими важливими для всього людства питаннями. Євро-2020 займається УЄФА", - сказав Свищьов.

Варто зазначити, що УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".

Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора.

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Чому нову форму української збірної з футболу хочуть заборонити у РФ - "Секретні матеріали"

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