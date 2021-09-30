У Донецьку фанати поглумилися з присвяченої Луческу історичної пам'ятки - фото

У Донецьку фанати поглумилися з присвяченої Луческу історичної пам'ятки - фото

Зірку румунського тренера на алеї слави біля "Донбас-Арени" залили блакитною фарбою.

Вболівальники "Шахтаря" познущалися із зірки, встановленої в Донецьку на честь колишнього тренера донецького клубу Мірчі Луческу, який зараз очолює київське "Динамо".

Пам'ятку, відкриту румунському фахівцеві на алеї слави біля "Донбас-Арени", вони замалювали блакитною фарбою. На сторінці "Типовий Донецьк" у Facebook повідомляється, що цей вчинок фанатів "гірників" став відповіддю на останні слова Луческу, який послав всіх незадоволених його поведінкою до монументу.

Зазначається, що уболівальники "Шахтаря" досі не пробачили румуну перехід до стану принципового суперника та вважають це зрадою.

Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской в цветах Динамо Информация от подписчика: «Болельщики Шахтера не... Опубліковано Типичный Донецк Четвер, 30 вересня 2021 р.

Луческу очолював "Шахтар" у період від 2004 до 2016 року.

Із "гірниками" румунський тренер виграв 22 трофеї, ставши найтитулованішим тренером в історії клубу.

"Динамо" Луческу очолив влітку 2020 року. У перший сезон з киянами він виграв усі внутрішні трофеї: Суперкубок, чемпіонат і Кубок України.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Луческу був готовий безкоштовно повернутися до "Шахтаря", але керівництво "гірників" відмовилося від його послуг.

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